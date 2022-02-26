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الرئيس الايراني يؤكد ضرورة اتباع التعليمات الصحية

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة اتباع التعليمات الصحية
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على ضرورة مواصلة اتباع التعليمات الصحية والسعي لاقناع المواطنين بأهمية التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا.

العالم - ايران

في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت أعرب السيد إبراهيم رئيسي عن ارتياحه للتقرير الخاص بالحد من الإصابات وضحايا الموجة السادسة لجائحة كورونا، وقال: طبعا هذا الموضوع يجب أن لا يضعف الالتزام بالمبادئ الصحية.

ودعا رئيسي جميع المواطنين واصحاب المهن الحرة والموظفين إلى الاستمرار في التقيد الصارم والكامل بالإجراءات الصحية، وخاصة الامتناع عن حضور التجمعات، وأضاف: على الجهات المسؤولة متابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بجدية وفاعلية.

واضاف: من اخطر الاماكن لانتشار كورونا وسائط النقل العامة، لذلك يتعين على الجهات المعنية متابعة التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية، بما في ذلك في شركات الطيران ، والالتزام بسقف 60٪ في الرحلات الجوية.

وأشار الرئيس الايراني إلى أهمية البحث في التداعيات الاجتماعية والنفسية لفيروس كورونا، وقال: ان دراسة تداعيات كورونا مهمة جدًا للأفراد من الناحية الشخصية والاجتماعية، وتدعم أداءنا وقراراتنا نحو الأفضل في المستقبل ، لذلك يجب إيلاء هذه القضية اهتماما بالغا واستخدام نتائج الأبحاث وتجارب الآخرين بشكل فعال.

يذكر انه تم الاُعلان في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم ، أن الباحثين الايرانيين في مجمع بركت للأدوية نجحوا في تطوير لقاح جديد يمكن أن يكون له بوضوح مستوى عالٍ في مكافحة المتحور أوميكرون.

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الرئيس الايراني يؤكد ضرورة اتباع التعليمات الصحية