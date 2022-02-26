السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
١١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي لم يكن في العاصمة الجمعة

رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي لم يكن في العاصمة الجمعة
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن الرئيس الأوكراني غادر كييف وتوجه إلى مدينة لفوف الأوكرانية ولم يكن في العاصمة الجمعة، منوها بأن تسجيلات الفيديو التي بثت أمس تم تسجيلها مسبقا.

العالم-روسيا

وأضاف رئيس مجلس الدوما فيتشيسلاف فولودين أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر العاصمة الأوكرانية كييف على عجل وتوجه إلى لفوف، ولم يكن في العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة، وتم تسجيل مقاطع الفيديو التي ينشرها على الشبكات الاجتماعية مسبقا.

ولفت فولودين إلى أن هذه معلومات من نواب البرلمان الأوكراني، الذين حاولوا مقابلة زيلينسكي في كييف، وتمت دعوتهم إلى لفوف لحضور اجتماع.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد ظهر أمس الجمعة في شريط مصور مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، مؤكدا أنه "موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية"، ونافيا الأنباء التي تحدثت عن مغادرته العاصمة.

وقال زيلينسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه: "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا بالعاصمة كييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد.. القبض على مجموعة توزع منشورات تحرض على الطائفية (صورة)

تظاهرات في الخرطوم وارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب السودان لـ 83

مسلحو "فيلق الشام" يقتلون مدنيا تحت التعذيب بريف حلب

رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي لم يكن في العاصمة الجمعة

اغلاق أجواء بولندا والتشيك وبلغاريا أمام شركات الطيران الروسية

الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا بالعاصمة كييف