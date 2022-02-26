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أ ف ب: روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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