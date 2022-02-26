هل تريد أمريكا العودة إلى المسرح الدولي عبر الأزمة الأوكرانية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتطورات الازمة الاوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية في شرق اوكرانيا أشار الحمصي الى أنه يعتبر مخرج للولايات المتحدة الأمريكية لتحفظ ماء وجهها بعد انكشاف حقيقة دورها وتخطيطها لتغيير الخرائط على المستوى الدولي وهي إحدى السيناريوهات التي ربما تسعى اليها أمريكا.

ونوه الحمصي الى ان ذلك يعتبر أقل الخسائر بالنسبة الى أمريكا مشيرا الى أنها تعيد أيضا التوازن والخصوم وتعيد الآلية الجديدة وهذا مستبعد تماما كونه ان تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد معنى سياسة واضحة الا سياسة العداء والعدوان وكان واضحا من خلال اعتبار الصين وروسيا هما العدوان الرئيسيان لهما .

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامرها للقوات بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع تشكيلاتنا بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة".

وتابع: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية".

كان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة.

وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

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