هجوم روسي من جميع الإتجاهات بعد رفض كييف التفاوض

العالم - خاص بالعالم

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي أمر بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات. مشيرا الى انه بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية.

الاتهام الروسي ردت عليه كييف عن طريق المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك ان بلاده لم ترفض المفاوضا، مؤكدا ان كييف جهزت موقفها التفاوضي.

في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ. واضاف انه غير صحيح بالمرة أن روسيا أوقفت تحركات قواتها في أوكرانيا.



وعقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا، اعلنت وزارة الدفاع الروسية انها اصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات.



وقالت الوزارة، انها اصدرت أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجومها في جميع الاتجاهات وفقا لخطة عملية. واضافت الوزارة ان قوات لوغانسك تقدمت إلى عمق يصل إلى ستة واربعين كيلومترا، وسيطرت على عدة مناطق، بالاضافة الى تقدم قوات دونيتسك لمسافة عشرة كيلومترات.



وفي هذه الاثناء ظهر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو جديد أثناء تجوله بالقرب من المقر الرئاسي داخل العاصمة الاوكرانية كييف، حيث طالب الاوكرانيين بمواصلة القتال ضد الجيش الروسي، مؤكدا إنه لم يطلب من الجيش والمواطنين إلقاء السلاح.



زيلينسكي اشار الى ان بلاده صمدت ونجحت في التصدي للهجمات الروسية، موضحا أن القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن الجيش الأوكراني هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...