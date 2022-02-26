حرب العقوبات تندلع بين روسيا والغرب، وروسيا تغلق مجالها الجوي

العالم - خاص بالعالم

فيما لا تزال الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة للطيران أو من وزارة الخارجية الروسية.

في وقت ارسلت فيه وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إخطارا إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية.

وحذرت من أن موسكو يمكن ان تفرض عقوبات على شركات الطيران البريطانية بسبب العقوبات المفروضة على شركة إيروفلوت الروسية.



نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اكد بأن العقوبات الحالية ضد روسيا قد تكون سببا لمراجعة العلاقات مع جميع الدول التي فرضت هذه العقوبات.

واضاف أن هذه القيود لن تغير أي شيء، بما في ذلك قرار موسكو إجراء عملية عسكرية وحماية دونباس. واوضح ميدفيديف ان العملية ستنفذ بالكامل حتى تحقيق النتائج النهائية.

واشار الى ان العقوبات فرضت بسبب العجز السياسي للزعماء الغربيين وعدم قدرتهم على تغيير مسار روسيا، كما استخدمت كوسيلة لتبرير قراراتهم المخزية.

لافتا الى ان الغرب يهدد بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج، ما سيؤدي إلى رد فعل مماثل، وهو الاستيلاء على أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا.



اما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فقد اعتبرت أن نهج الغرب في فرض العقوبات ضد روسيا دليل على ضعفهم.

واضافت أن روسيا سترد على العقوبات الغربية، بما في ذلك إذا تم فرضها على القيادة الروسية، وعلى وجه الخصوص ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكانت الخارجية الروسية قد اكدت ان موسكو سترد بقوة على العقوبات الاميركية المفروضة عليها.



مسؤول تركي، اعلن ان أنقرة لم تتخذ قرارا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك.

فيما اكدت موسكو انها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

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