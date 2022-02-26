مظاهرات حول العالم منددة بالحرب الروسية على أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

في سيدني، خرج مئات الأشخاص في مسيرة وسط هطول أمطار غزيرة، بينما دعا المتظاهرون في طوكيو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

حيث تجمع مئات من المحتجين الروس والأوكرانيين واليابانيين في منطقة التسوق المزدحمة في شيبويا بوسط العاصمة اليابانية وقد اصطحب كثيرون أطفالهم معهم.

في اسطنبول ردد الأوكرانيون المقيمون هناك نشيدهم الوطني ورفعوا لافتات عليها صور لبصمات أيدي ملطخة بالدماء.



أما في الهند كان جزء من الغضب موجها نحو حلف شمال الأطلسي والغرب.

وتظاهر الآلاف أيضا في لندن ونيقوسيا وبرلين وأثينا وهلسنكي ومدريد وميلانو، كان بينهم أوكرانيون يعيشون في الخارج قاموا بلف أنفسهم بالأعلام ورفعوا لافتات 'أوقفوا الحرب'.

ونظمت مسيرة في العاصمة السويسرية برن قال منظموها أن ما يصل إلى 20 ألف شخص شاركوا فيها.

أما في جنيف فقد اختار المتظاهرون التجمع في الميدان الواقع أمام مقر الأمم المتحدة حاملين لافتات تدعو لادخال أوكرانيا في عضوية الحلف الاطلسي.

لم يختصر الأمر على أوروبا وأسيا فقط بل في أمريكا اللاتينية أيضا خرجت مسيرات في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو وهتف المتظاهرون ضد الحرب في اوكرانيا.

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