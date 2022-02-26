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بيومها الثالث..

فيديوغرافيك: تطورات الحرب في أوكرانيا.. هل تسقط كييف؟

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات العسكرية الروسية عملياتها الهجومية في عدة محاور بأوكرانيا في اليوم الثالث وسط اعلان أمريكا وأوروبا عقوبات على موسكو اقتصادية وسياسية وتوقعات بسقوط العاصمة الأوكرانية خلال أيام.

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بيومها الثالث.. فيديوغرافيك: تطورات الحرب في أوكرانيا.. هل تسقط كييف؟