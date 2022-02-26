الكيان الاسرائيلي رفض طلب بايدن إدانة موسكو في مجلس الأمن

العالم - الإحتلال

والكيان الاسرائيلي ليس عضواً في مجلس الأمن الدولي لكن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة الاحتلال ومع عشرات الدول وطالبتهم بالانضمام إلى القرار بصفتهم مؤيدين للقرار، أي المشاركة في القرار والتعبير عن دعمه من دون التصويت عليه.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن "إسرائيل ترددت ولم تقدم أي رد واضح للأمريكيين حتى منتصف ليلة الجمعة عندما بدأت مناقشات مجلس الأمن".

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي، عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن "إسرائيل ليست عضواً في مجلس الأمن وأن هذا قرار لن يتم تمريره بأي حال من الأحوال بسبب الفيتو الروسي".

يذكر انه في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.