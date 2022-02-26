السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الكيان الاسرائيلي رفض طلب بايدن إدانة موسكو في مجلس الأمن

الكيان الاسرائيلي رفض طلب بايدن إدانة موسكو في مجلس الأمن
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

رفض الكيان الاسرائيلي دعم القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الذي يدين إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم - الإحتلال

والكيان الاسرائيلي ليس عضواً في مجلس الأمن الدولي لكن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة الاحتلال ومع عشرات الدول وطالبتهم بالانضمام إلى القرار بصفتهم مؤيدين للقرار، أي المشاركة في القرار والتعبير عن دعمه من دون التصويت عليه.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن "إسرائيل ترددت ولم تقدم أي رد واضح للأمريكيين حتى منتصف ليلة الجمعة عندما بدأت مناقشات مجلس الأمن".

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي، عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن "إسرائيل ليست عضواً في مجلس الأمن وأن هذا قرار لن يتم تمريره بأي حال من الأحوال بسبب الفيتو الروسي".

يذكر انه في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

روابط ذات صلة

شاهد.. روسيا ليست دولة عربية كي تستجدي القرار من العدو

من روسيا.. المقداد يهدد ’اسرائيل’ ويعد برد الصاع صاعين

بالفيديو.. المسيرة حسان تعري فشل منظومات "اسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتيلان بتحطم طائرة إسرائيلية جنوب الضفة

العراق ينسق مع بولندا لدعم العراقيين الخارجين من أوكرانيا

"قسد" تعتقل وجهاء قبائل دعموا التسوية مع الجيش السوري

بذكرى الشهيد حسين بدر الدين الحوثي... وزير دفاع اليمن يبشر بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة

بيومها الثالث.. فيديوغرافيك تطورات الحرب في أوكرانيا.. هل تسقط كييف؟

فلسطينية تحصل على براءة اختراع علاج لسرطان البنكرياس في اسبانيا