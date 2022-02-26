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الجهاد الاسلامي تدين تصريحات فرنسا بشأن القدس

الجهاد الاسلامي تدين تصريحات فرنسا بشأن القدس
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الاسلامي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" بشأن القدس المحتلة خلال حفل عشاء أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والتي زعم فيها زوراً، أن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي".

العالم - فلسطين

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان لها إن هذه التصريحات منافقة وباطله وتزوير لحقائق التاريخ، وهي تساوق مع التطرف والإرهاب الاسرائيلي الذي تغذيه وتشجعه مثل هذه الأقاويل المنافقة والباطلة.

وحذرت الجهاد الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم، باعتبارها تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.

وأكدت إن القدس أرض عربية وإسلامية وهي حق خالص للشعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية، ومهما بلغ مستوى النفاق والانحياز من أي طرف كان، فلا شرعية لاحتلال فلسطين ولا شرعية للاحتلال الطارئ على أرضها وترابها.

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