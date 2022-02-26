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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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وزير الدفاع اليمني اللواء العاطفي: كل المعطيات والحقائق والإنجازات على الأرض اليوم تبشر شعبنا وأمتنا بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة
مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني: أوكرانيا جهزت موقفها التفاوضي في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ
رويترز: أردوغان يقول في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني إن تركيا تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار
الكرملين يقول إن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم بعدما أمر الرئيس بوتين بوقف الهجوم أمس ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد
الكرملين يقول إن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم بعدما أمر الرئيس بوتين بوقف الهجوم أمس ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد
أ ف ب: بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية اميركية جديدة الى اوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
حرس الحدود الأوكراني: روسيا أغلقت الجانب الشمالي الغربي من البحر الأسود أمام حركة الملاحة
رويترز نقلا عن الكرملين: أوكرانيا رفضت التفاوض
رويترز: الكرملين يقول إن الرئيس بوتين أمر القوات الروسية أمس بوقف تقدمها في أوكرانيا، لكنها واصلت التحرك اليوم
رويترز: دول البلطيق (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) وافقت من حيث المبدأ على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
رويترز: دول البلطيق (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) وافقت من حيث المبدأ على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش
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