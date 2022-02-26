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أ ف ب: بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية اميركية جديدة الى اوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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