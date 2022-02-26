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الكرملين يقول إن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم بعدما أمر الرئيس بوتين بوقف الهجوم أمس ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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