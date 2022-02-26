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بذكرى الشهيد حسين بدر الدين الحوثي...

وزير دفاع اليمن يبشر بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة

وزير دفاع اليمن يبشر بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اقامت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنيتان فعالية بمناسبة ذكرى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.

العالم - اليمن

وبحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي، ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي علي العريمي، وعدد من القيادات والضباط في وزارة الدفاع، بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الأخ محمد الأخفش، أعقبها الإستماع للنشيد الوطني للجمهورية اليمنية، واستمع الحاضرين لدعاء زيارة الشهداء لمقام السيد الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي.

وقال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي كان له الفضل بعد الله في رسم المعالم الأساسية للنهوض بالأمة لمواجهة الطغاة.

وأضاف أن كل المعطيات والحقائق والإنجازات على الأرض اليوم تبشر شعبنا وأمتنا بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن الحقائق لدى اليمنيين تكشفت في المناطق المحتلة أن الدولة موجودة في العاصمة صنعاء وهي التي تدافع عن اليمن وعزته.

واعتبر ممارسات العدوان في المناطق المحتلة من تجويع ونشر الرعب ممارسات إذلال وهمجية وطغيان، لافتا إلى أن الشعب وصل إلى قناعات تؤكد أن العدوان له أهداف ومرامي تستهدف اليمن كله دون استثناء هذا الطرف أو ذاك.

وبيّن أن قوى محور المقاومة برزت كقوة رئيسية فاعلة في مواجهة ومجابهة المخططات الاستعمارية الغربية وأنه يواجه مخططات الكيان الصهيوني سواء في الداخل الفلسطيني أو على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الكيان الصهيوني اليوم لم يعد يمتلك القوة وتلك الحالة التي صورتها لنا وسائل الإعلام الغربية، وهناك قلق ورعب وخوف يجتاح الكيان الصهيوني وكل ما قام ويقوم وسيقوم به هو صراع من أجل البقاء.

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بذكرى الشهيد حسين بدر الدين الحوثي... وزير دفاع اليمن يبشر بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة

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