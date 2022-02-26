"قسد" تستولي على مبنى الشؤون الاجتماعية بالقامشلي

العالم -سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن مجموعات مسلحة من “قسد” سيطرت بالقوة على مبنى التأمينات الاجتماعية والعمل المؤلف من ثلاث طبقات بعد كسر أقفال الأبواب ووضعت حراسة على المدخل الرئيس واعتبرته منطقة عسكرية يمنع الدخول إليها.

وتأتي هذه الخطوة الإجرامية من قبل “قسد” استكمالاً لما قامت به في مدينة الحسكة في حزيران عام 2020 حيث احتلت بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.