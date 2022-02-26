الخارجية العراقية تخصص أرقاماً ساخنة لجاليتها بأوكرانيا

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إنه "حال ورود معلومات إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفوف) غرب أوكرانيا، قامت السفارة بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز".

وأضاف، "وقد أثمرت الجُهُود عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم".

وأوضح أن "المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثاً عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم".

وأهاب الصحاف بأبناء الجالية العراقية الكريمة أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم الّا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى.

ودعا أبناء الجاليّة للتواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ لهم على رقم الخط الساخن المبين أدناه:

00380979244948

واعلنت وزارة الخارجيَّة، تخصيص أرقام ساخنة للتواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ حرصاً على أمن وسلامة أبناء الجاليّة العراقية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه وفي ظل الازمة الراهنة، وبغية تأمين التواصل مع أبناء الجاليّة العراقيَّة، خصوصاً المتواجدين على الحدود الدوليَّة بين أوكرانيا وبولندا، هنغاريا، رومانيا، ولغرض التواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ، نورد في ادناه الأرقام الساخنة للتواصل عبرها والابلاغ عن أماكن تواجدكم:



سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف



رئيس البعثة :

0038974007307



أ. ضياء حمد :

00380952041153



أ. سعد البرزنجي :

009647518503123



الخط الساخن :

00380979244948



سفارة جُمهوريَّة العراق في بودابست

003614411960



سفارة جُمهوريَّة العراق في وارشو

0048792650803

0048730851480



سفارة جُمهوريَّة العراق في بوخارست

009647708885444

0040735826870