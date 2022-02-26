الخارجية العراقية تخصص أرقاماً ساخنة لجاليتها بأوكرانيا

العالم - العراق
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إنه "حال ورود معلومات إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفوف) غرب أوكرانيا، قامت السفارة بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز".
وأضاف، "وقد أثمرت الجُهُود عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم".
وأوضح أن "المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثاً عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم".
وأهاب الصحاف بأبناء الجالية العراقية الكريمة أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم الّا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى.
ودعا أبناء الجاليّة للتواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ لهم على رقم الخط الساخن المبين أدناه:
00380979244948
واعلنت وزارة الخارجيَّة، تخصيص أرقام ساخنة للتواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ حرصاً على أمن وسلامة أبناء الجاليّة العراقية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان ، إنه وفي ظل الازمة الراهنة، وبغية تأمين التواصل مع أبناء الجاليّة العراقيَّة، خصوصاً المتواجدين على الحدود الدوليَّة بين أوكرانيا وبولندا، هنغاريا، رومانيا، ولغرض التواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ، نورد في ادناه الأرقام الساخنة للتواصل عبرها والابلاغ عن أماكن تواجدكم:
سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف
رئيس البعثة :
0038974007307
أ. ضياء حمد :
00380952041153
أ. سعد البرزنجي :
009647518503123
الخط الساخن :
00380979244948
سفارة جُمهوريَّة العراق في بودابست
003614411960
سفارة جُمهوريَّة العراق في وارشو
0048792650803
0048730851480
سفارة جُمهوريَّة العراق في بوخارست
009647708885444
0040735826870