إشتعال حرب "إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات" بين روسيا وجيرانها الاوربيين

العالم - روسيا

وقالت الهيئة الروسية المنظمة للطيران: "بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية" تغلق روسيا مجالها الجوي أمام "شركات الطيران الآتية من هذه البلدان أو المسجلة هناك"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن الحظر سيبدأ "من الساعة 15,00 بتوقيت موسكو (12,00 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير 2022".

ومع ذلك، فإن الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة أو من وزارة الخارجية الروسية.

وأعلنت بولندا وتشيكيا وبلغاريا الجمعة إغلاق مجالاتها الجوية أمام شركات الطيران الروسية عقب حرب موسكو على أوكرانيا.

وكذلك، أعلنت شركة الطيران الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ بعد ظهر الجمعة.

و قال وزير النقل التشيكي: إن جمهورية التشيك ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية اعتبارا من يوم الأحد

في سياق منفصل، قال مسؤول فرنسي إن الشرطة البحرية احتجزت في ساعة مبكرة من صباح السبت، سفينة قالت السلطات الفرنسية إنها قد تكون مملوكة لشركة روسية استهدفتها العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكابتن البحري فيرونيك ماجنين "هناك شبهات قوية بارتباط (سفينة الشحن التي تنقل سيارات) بمصالح روسية استهدفتها العقوبات".

وكانت السفينة في طريقها إلى سان بطرسبرغ في روسيا، وهو ما دفع السفارة الروسية في باريس إلى طلب تفسير من فرنسا بشأن عملية الاحتجاز.