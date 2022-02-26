لبنان.. لقاء بين الأمين العام لحركة الأمة والشيخ تسخيري

العالم - لبنان

وأشار بيان للجبري إلى أن اللقاء تناول أهمية دور الإعلام في مواجهة الجهل والتخلف والتكفير، وزرع الفتن والبغضاء بين الأمم والشعوب، ودور الدين في مواجهة العنصرية والتمييز العنصري، لأنه في جوهره يدعو إلى المحبة والتسامح والسلام، ونشر قيم العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها واختياراتها، والتعاون البناء من أجل خير الإنسان.



ولفت إلى التشديد على أهمية الوحدة والتكاتف لمواجهة الأهداف الأميركية والصهيونية الخبيثة التي تهدف إلى استعباد الأوطان والشعوب من أجل مصالحها الاستبدادية والاستعمارية والاستكبارية، التي ترتكز على التفرقة والتمييز ومص خيرات الشعوب وثرواتها.