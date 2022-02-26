السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. لقاء بين الأمين العام لحركة الأمة والشيخ تسخيري

لبنان.. لقاء بين الأمين العام لحركة الأمة والشيخ تسخيري
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

استقبل الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، رئيس الشؤون الدولية في جامعة الأديان في إيران الشيخ محمد مهدي تسخيري.

العالم - لبنان

وأشار بيان للجبري إلى أن اللقاء تناول أهمية دور الإعلام في مواجهة الجهل والتخلف والتكفير، وزرع الفتن والبغضاء بين الأمم والشعوب، ودور الدين في مواجهة العنصرية والتمييز العنصري، لأنه في جوهره يدعو إلى المحبة والتسامح والسلام، ونشر قيم العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها واختياراتها، والتعاون البناء من أجل خير الإنسان.

ولفت إلى التشديد على أهمية الوحدة والتكاتف لمواجهة الأهداف الأميركية والصهيونية الخبيثة التي تهدف إلى استعباد الأوطان والشعوب من أجل مصالحها الاستبدادية والاستعمارية والاستكبارية، التي ترتكز على التفرقة والتمييز ومص خيرات الشعوب وثرواتها.

روابط ذات صلة

وزير الثقافة يصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني

شاهد..لبنان بعد المسيرة "حسان"

"أيّام الفجر الثّقافيّة الإيرانية" ستفتتح في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جامعات أفغانستان تعيد فتح أبوابها بحضور عدد قليل من النساء

وزير الري المصري: لن نستغني عن أي قطرة مياه من حصتنا

لبنان.. لقاء بين الأمين العام لحركة الأمة والشيخ تسخيري

السودان.. دقلو يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي توطيد علاقات البلدين

الاحتلال يقتحم بلدة اليامون غرب جنين

مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في القطاع السككي