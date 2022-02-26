السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الري المصري: لن نستغني عن أي قطرة مياه من حصتنا

وزير الري المصري: لن نستغني عن أي قطرة مياه من حصتنا
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، على أن بلاده لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها في المياه، قائلا: "مش هنسيب أي حاجة للصدفة".

العالم - مصر

وشدد وزير الري خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، حول آخر تطورات قضية المياه، بمقر وزارة الري: "مصر لن تستغنى عن أي قطرة مياه من حصتها، وكل واحد يفهمها بطريقته".

كما شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع الدولة الإثيوبية لحل أزمة ملء سد النهضة، لافتا إلى أن علاقة مصر مع السودان طيبة وهناك تنسيق على أعلى مستوى.

ودعا عبد العاطي إلى "ضرورة الابتعاد عن سيناريوهات التهديد الجارية حتى لا يفهمها الجانب الإثيوبي بشكل خاطئ"، قائلا: "يجب الابتعاد عن هذه السيناريوهات في معالجة القضية الجارية، ويجب علينا أن نطمئن الناس أن هناك أكثر من عامين للحوار في المستقبل".

روابط ذات صلة

مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في القطاع السككي

فنان لبناني يلقى حتفه داخل شقة في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جامعات أفغانستان تعيد فتح أبوابها بحضور عدد قليل من النساء

وزير الري المصري: لن نستغني عن أي قطرة مياه من حصتنا

لبنان.. لقاء بين الأمين العام لحركة الأمة والشيخ تسخيري

السودان.. دقلو يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي توطيد علاقات البلدين

الاحتلال يقتحم بلدة اليامون غرب جنين

مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في القطاع السككي