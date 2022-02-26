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ا ف ب: الرئيس الأوكراني يدعو مجددا الدول الأوروبية لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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