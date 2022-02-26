الرئيس الأسد يوجه بتعويض المتضررين من "التنين البحري"

العالم - سوريا

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأنه وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، سيتم تعويض المتضررين من الأحوال الجوية السيئة و"التنين البحري" الذي ضرب طرطوس، ويشمل التعويض أكثر من 260 فلاحا.

ومن جهتها كتبت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس على موقعها الرسمي على "فيسبوك" أنه "تنفيذا لتوجيهات مدير الزراعة باشرت اللجان المشكلة من صندوق الجفاف بطرطوس مع دائرة زراعة طرطوس وإرشادية المنطار حصر الأضرار الأولية الناتجة عن "التنين البحري" الذي ضرب قرية المنطار بتاريخ 25/2/2020 وألحق الضرر بحوالي 12 بيت من البندورة وتقدر نسبة الضرر مابين 60% إلى100%".

وتحدث مدير صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس، حيدر شاهين في وقت سابق عن حجم الأضرار التي خلفتها المنخفضات الجوية و"التنين البحري" الذي ضرب مناطق عدة بمحافظة طرطوس.

وقال شاهين، إن ظاهرة "التنين البحري" حدثت مرات عدة خلال الشهرين الماضيين، وضربت أكثر من منطقة بمحافظة طرطوس، ما تسبب بضرر كبير في البيوت البلاستيكية.