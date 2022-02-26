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رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها اليوم من كافة المحاور بعد توقفه الجمعة

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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