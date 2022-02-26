النائب حسن فضل الله: ما صدر عن الخارجية اللبنانية لا يعبّر عن موقف الدولة والشعب

العالم - لبنان

وخلال لقاء حواري شعبي في بلدة برعشيت بحضور حشد من الفعاليات والأهالي سأل النائب فضل الله،”لماذا لم ينتظروا جلسة مجلس الوزراء ليناقشوا هذا الأمر، ويستمعوا إلى الآراء والمواقف، وبدأنا نرى أن هناك جهات كثيرة تتبرأ منه، لأن مجلس الوزراء لم يكن لديه علم به”.

وقال:” مثل هذه المواقف الرسمية لن ترضي من يطلبون رضاهم، فهم يريقون ماء وجههم في بيع مواقف لن يحصلوا في مقابلها على شيء”.

ولفت النائب فضل الله إلى أن”البعض في لبنان لا يزال يراهن على أوهام التبني والدعم الأمريكي، ولم يتعلّم من كل التجارب الماضية، وعليه، فإننا ننصح هؤلاء بأن يتابعوا ما يجري في أوكرانيا، ويطلعوا على حقيقة الموقف الأمريكي وموقف الحلف الأطلسي والدول الأوروبية، وأن يستمعوا إلى استجداء الرئيس الأوكراني لهؤلاء الذين حرّضوه ودفعوه إلى هذا الخيار، ثم تركوه يواجه مصيره، وتخلوا عنه”.

ورأى النائب فضل الله أن” الذين يراهنون ويتوهمون في لبنان أنهم يستطيعون أن يستندوا إلى الدعم الأمريكي لإحداث تغيير سياسي، إنما يعيشون في أضعاث أحلام، فأميركا قد تتخلّى عنهم في أي لحظة، وبالتالي فإننا ندعوهم لأن يعودوا إلى لبنانيتهم وانتمائهم الوطني، وإلى شركائهم في الوطن، وأن لا يراهنوا مرة أخرى على الإدارة الأميركية، وحتى هذه الجمعيات التي تُفرّخها هذه الإدارة في لبنان من أجل أن تخوض الانتخابات، لن تستطيع أن تحقق ما تصبو إليه”.

واكد ان”ما يحصل في بلدنا اليوم هو تحريض أميركي للبنانيين بعضهم ضد بعض، ومحاولة استغلال الوضع الاقتصادي والمالي والدخول عليه من خلال الحصار كي تحقق الإدارة الأميركية مكاسب سياسية، وعندما لا تحصل على ما تريده من الانتخابات النيابية، تغير موقفها وتبيع جماعتها كما فعلت في أوكرانيا”.