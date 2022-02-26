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ا ف ب: بلدية كييف تعلن حظرا للتجول من الساعة 17,00 السبت حتى الساعة 8,00 الاثنين

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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