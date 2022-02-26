السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

علي حمية: الاوروبيون غير راضين على اجتياح اوكرانيا لكنهم لا يمتلكون قدرة الرد

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-02-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-02-2022

بالفيديو.. هل تريد أمريكا العودة إلى المسرح الدولي عبر الأزمة الأوكرانية؟

السيد نصرالله يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

رسميا.. القوات الروسية توسع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا

بالفيديو.. شاهد.. آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا