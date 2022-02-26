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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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علي حمية: الاوروبيون غير راضين على اجتياح اوكرانيا لكنهم لا يمتلكون قدرة الرد
علي حمية: روسيا تلعب نفس الاوراق التي تلعبها اميركا
ا ف ب: بلدية كييف تعلن حظرا للتجول من الساعة 17,00 السبت حتى الساعة 8,00 الاثنين
رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها اليوم من كافة المحاور بعد توقفه الجمعة
ا ف ب: الرئيس الأوكراني يدعو مجددا الدول الأوروبية لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي
رويترز: معارك شرسة تدور داخل خاركيف وحولها في اوكرانيا
رويترز: سقوط الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي بوتين في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع عديدة
رويترز: بولندا تندد بـ"أنانية" الدول الغربية بما فيها ألمانيا
انترفاكس: موسكو تقول إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من انقرة عن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية
وزير النقل التشيكي: جمهورية التشيك ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية اعتبارا من يوم الأحد
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-02-2022
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السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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