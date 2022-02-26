شاهد .. مباحات فيينا والسياسة الأمريكية الفاشلة

العالم كله يراقب مباحثات فيينا وما يمكن ان تعود اليه هذه المباحثات، الإعلام، السياسيون، الدول والمجتمعات حيث لا توجد نشرة اخبار الا وتسلط الضوء على ما جرى في مباحثات فيينا وكلما يلاحظ تقدم او ايجابية معينة يمارس الجانب الأمريكي نفس السياسات التي تعتمد على الكذب والتضليل والفبركة والدعاية المغرضة محاولاً ليظهر نفسه صاحب الإنتصارات وسيأتي الجانب الإيراني بما يريد في حين ايران من اول المباحثات ملتزمة بنفس الثوابت التي جاءت اليها من اليوم الأول.





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https://www.alalam.ir/news/6062093

