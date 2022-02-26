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شاهد .. مباحات فيينا والسياسة الأمريكية الفاشلة

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع التضليل الإعلامي الغربي حول مفاوضات الغاء الحظر في فيينا بين ايران والدول الغربية حيث تحاول وسائل الإعلام الغربية اظهار صورة أمريكا كدولة منتصرة التي تجبر ايران على تلبية شروطها.

العالم كله يراقب مباحثات فيينا وما يمكن ان تعود اليه هذه المباحثات، الإعلام، السياسيون، الدول والمجتمعات حيث لا توجد نشرة اخبار الا وتسلط الضوء على ما جرى في مباحثات فيينا وكلما يلاحظ تقدم او ايجابية معينة يمارس الجانب الأمريكي نفس السياسات التي تعتمد على الكذب والتضليل والفبركة والدعاية المغرضة محاولاً ليظهر نفسه صاحب الإنتصارات وسيأتي الجانب الإيراني بما يريد في حين ايران من اول المباحثات ملتزمة بنفس الثوابت التي جاءت اليها من اليوم الأول.


يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6062093

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