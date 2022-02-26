من هي الطفلة الروسية ديانا نيكيتيا التي استقبلتها أسماء الاسد؟

العالم - سوريا

وبحسب البيان دعت اسماء الاسد "ديانا نيكيتيا " إلى زيارة سوريا، لتلتقي أقرانها من الأطفال واليافعين السوريين، ولتحمل معها رسائل مفعمةً بالحب من أطفال روسيا للجنود الروس على الأرض السورية.

وتابع البيان: ديانا هي سفيرةٌ بامتياز كما وصفتها السيدة أسماء الأسد خلال لقائها معها بحضور السفير الروسي والملحق العسكري في السفارة الروسية بدمشق، مؤكدة أهمية العلاقة بين الفئات العمرية المختلفة من سوريا وروسيا ولاسيما الأطفال واليافعين من خلال الزيارات المتبادلة للأطفال كي يرسخوا العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين، والتي تحمل عُمقاً يتجاوز الاقتصاد والسياسة والميدان.. جذوراً اجتماعيةً وثقافيةً مشتركةً وهي الأهم.

السيدة أسماء وخلال حوارها مع ديانا اعتبرت أنّ الأطفال أولويةٌ دائمة، وحمايتهم أساس الأولويات وخاصةً في الحروب.. وقالت إنه “إذا كنا نقاتل اليوم لتثبيت المبادئ وحماية الحقوق والدفاع عن الأرض، فلأجلهم ولأجل أن يحيوا حياةً آمنةً كريمة”.

وأشارت السيدة أسماء الأسد إلى أنّ هناك أطفالاً عاشوا ويعيشون في المناطق التي تحتلها المجموعات الإرهابية في سوريا، وفي مناطق مختلفة من العالم، وأطفالاً آخرين يعيشون في معسكراتٍ أو مخيماتٍ تحت سيطرة الإرهابيين، ويعانون أبشع أنواع الظُّلم والاستغلال بكل أشكاله وهذا ما لا يجب السماح باستمراره أبداً، وأكدت أيضاً أنّ على جميع الدول الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هؤلاء الأطفال لإنقاذهم وإخراجهم من هذه المخيمات والمناطق غير الآمنة.

وكانت أرسلت ديانا المنحدرة من مدينة ناديم شمال شرق روسيا عام 2018 حقيبة مدرسية وقرطاسية كهدية منها إلى طفلة سورية من بنات الشهداء وأرفقت هذه الحقيبة برسالة تمنت فيها أن تصل إلى السيدة أسماء الأسد.

ومنذ عدة أيام تزور ديانا برفقة والدتها إيرينيا نيكيتينا سوريا، حيث زارت مدرسة بنات الشهداء والتقت صديقتها السورية التي اهدتها سابقاً تلك الحقيبة والقرطاسية.