حكومة الوحدة الليبية تعتزم اجلاء مواطينيها من اوكرانيا

العالم - ليبيا

وبحسب موقع أخبار ليبيا 24، أن الدبيبة قرر "تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية، وقرر أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، و"تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف".

ولفت الموقع الليبي إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي شرعت في ترحيل 200 شخص من المقيمين في أوكرانيا ونقلهم نحو سلوفاكيا.

وأشار إلى أن سفارة ليبيا لدى أوكرانيا سبق لها وخصصت أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، معلنة إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.