سفارة اوكرانيا لدى الإحتلال تدعو للتطوع للقتال ضد روسيا

العالم - الإحتلال

وقال البيان: "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، برجاء إرسال رسالة إلينا".

وجاء في منشور على صفحة السفارة على فيسبوك: "رسالة عاجلة للراغبين بالمشاركة في الدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي. كل أبناء وطننا و(...) الإسرائيليين المهتمين ومواطني الدول الأخرى الموجودين الآن في إسرائيل. لقد بدأت السفارة بتجميع قائمة المتطوعين المهتمين بالمشاركة في مكافحة العدوان الروسي. إذا كنتم على استعداد للدفاع السيادة الاوكرانية من فضلك ابعث لنا برسالة ".

ونشرت السفارة، عناوين البريد الإلكتروني الذي سيرسل المتطوعون عليه تفاصيلهم الشخصية ورقم جواز السفر ونوع التخصص العسكري.

ويتواجد في الكيان الاسرائيلي مئات الآلاف من المستوطنين من أصل أوكراني، بعضهم خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الأيام الأخيرة، أجرت وسائل الإعلام مقابلات مع العديد من الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأوكرانية الموجودين حاليا في أوكرانيا وتطوعوا بالفعل للقتال.

ورفضت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية التعليق على هذه الأنباء.