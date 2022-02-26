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رئيس البرلمان العراقي يبحث مع الرئيس التركي التنسيق الأمني

رئيس البرلمان العراقي يبحث مع الرئيس التركي التنسيق الأمني
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

ناقش رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، التعاون الأمني وتسهيل منح التأشيرات للعراقيين.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم السبت، رئيسَ الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اسطنبول"، مضيفاً: "وفي مستهلِّ اللقاء، تمنى الحلبوسي دوام الصحة والعافية للرئيس التركي بعد شفائه من فيروس كورونا".

وتابع البيان: "وجرى، خلال اللقاء، بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية".

وناقش اللقاء، بحسب البيان، "موضوع تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعراقيين"، فيما وجه الرئيس التركي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

وأكد أردوغان وفقاً للبيان، "دعمه للعراق ومؤسساته الدستورية، واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي وخدمته واستقراره".

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