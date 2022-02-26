السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئاسة العراقية تعلق على العفو عن نجل محافظ النجف السابق

الرئاسة العراقية تعلق على العفو عن نجل محافظ النجف السابق
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، بياناً بشأن العفو الخاص على المحكوم "جواد لؤي جواد" نجل محافظ النجف السابق، لؤي الياسري، المحكوم بتهم تجارة المخدرات.

العالم - العراق

وذكر بيان للرئاسة، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10/ 1/ 2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (73 / اولا) من الدستور".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وستتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت".
وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته".

روابط ذات صلة

الإعلام الأمني يكشف نتائج مداهمة وكر لداعش في ديالى

المالكي يوجه نداء خاصا عقب احداث محكمة استئناف الكرخ

العراق يتحرك لتحصيل امواله المجمدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إتفاق بين اتحاد نقابات فلسطين والجزائر لخدمة القضية الفلسطينية

ما حقيقة مشاركة قائد الثورة الاسلامية في اجتماع حول مسار محادثات فيينا؟

فلسطينيون يستهدفون حاجزا اسرائيليا في جنين بعبوة ناسفة

الإحتلال يرغم عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس (فيديو)

استشهاد واصابة 14 يمنيا بانفجار قنابل من مخلفات العدوان

بالفيديو.. هجوم روسي من جميع الإتجاهات بعد رفض كييف التفاوض