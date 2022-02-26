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ما حقيقة مشاركة قائد الثورة الاسلامية في اجتماع حول مسار محادثات فيينا؟

ما حقيقة مشاركة قائد الثورة الاسلامية في اجتماع حول مسار محادثات فيينا؟
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

فندت مصادر مطلعة ما يشاع عن عقد اجتماع لمناقشة مسار مفاوضات فيينا بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي .

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد تم خلال الأيام الأخيرة وللاسف الشديد نشر قدر كبير من الأخبار غير الموثوقة حول محادثات فيينا من قبل بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، والتي كانت غير صحيحة بشكل عام.

وافادت المصادر لموقع "نور نيوز" ان الأنباء المنشورة عن عقد اجتماع بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، لمناقشة مسار محادثات فيينا ليست صحيحة وهي مجرد تكهنات إعلامية.

وتعد محادثات فيينا إحدى قضايا الأمن القومي وبناء على الاحراءات المتبعة في هذا المجال تم توجيهها وأدارتها وتفيذيها من قبل الجهات والمؤسسات المعنية منذ البداية، وأي قرار بشأنها سيستمر بنفس الاتجاه.

واضافت المصادر أن المعلومات حول هذه القضية سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب من قبل مسؤولي القضية والمؤسسات ذات الصلة كما في السابق .

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