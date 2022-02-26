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إتفاق بين اتحاد نقابات فلسطين والجزائر لخدمة القضية الفلسطينية

إتفاق بين اتحاد نقابات فلسطين والجزائر لخدمة القضية الفلسطينية
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد نقابات فلسطين "بما يخدم القضية الفلسطينية".

العالم - فلسطين

ونقلت "قدس برس" أن الاتفاقية وقعت بحضور أمينه العام سليم لباطشة، ونظيره الفلسطيني شاهر سعد.

وأفاد البيان بأن "الاتفاقية تأتي في إطار مساعي الاتحادين للتعاون والعمل المشترك، وتعميق التضامن الوطني والشعبي والنقابي والعمالي بين الجزائر وفلسطين، بما يخدم ويعزز القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الاتفاقية تندرج ضمن آلية عمل نقابي فعالة، على ملفات وقضايا تخص الطبقة العاملة الفلسطينية والجزائرية، في مقدمتها الحماية والعدالة الاجتماعية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية".

ويعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، وله وجود في جميع القطاعات الحكومية والشركات العمومية الكبرى، ويقول مسؤولوه إنه يضم أكثر من مليوني عامل.

وتأسس الاتحاد العام لنقابات فلسطين عام 1965، وهو امتداد لنضال الحركة العمالية الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي، ويضم نحو 350 ألف عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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