استشهاد واصابة 14 يمنيا بانفجار قنابل من مخلفات العدوان

العالم - اليمن

وسّجل المركز التنفـيذي للتعامل مع الألغام إصابة واستشهاد 14 مدنيا بينهم ثلاثة شهداء خلال أسبوع من تاريخ 17 / فبراير الجاري 2022م حتى اليوم بحوادث انفجارات قنابل عنقودية ومخلفات الحرب التي خلفها تحالف العدوان.

وبحسب تقرير المركز فقد توزعت الإحصائية على محافظات( الجوف، مأرب ، الحديدة) , حيث بلغ عدد المصابين في الحديدة (10) مواطنين ، وثلاثة شهداء في مأرب، كما أصيب مواطنا في الجوف.

ويسجل المركز التنفيذي بشكل يومي سقوط ضحايا بسبب التلوث الكبير للقنابل العنقودية وعدم توفير مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية ومخلفات الحرب.