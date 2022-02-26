السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان :

مستعدون للتوصل الى جيد وعاجل اذا توفرت ارادة واقعية لدى الاطراف الاخرى

مستعدون للتوصل الى جيد وعاجل اذا توفرت ارادة واقعية لدى الاطراف الاخرى
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : نحن مستعدون للتوصل الى اتفاق جيد وعاجل، شرط ان تكون هناك ارادة واقعية لدى الاطراف الاخرى المشاركة في المفاوضات.

العالم - ايران

وفي حسابه بموقع تويتر، اشار "امير عبداللهيان" الى مباحثاته الهاتفية (اليوم السبت) مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل".

وكتب، "إننا ندرس نص الاتفاقية بجدية الان، وقد أجريت محادثة هاتفية اليوم مع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكبير المنسقين لمحادثات فيينا".

وتابع وزير الخارجية : زميلي "علي باقري" بدوره، يواصل المشاورات والاتصالات مع "مورا"، والجيمع يبذل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق جيد؛ وقد ابلغنا الطرف بشان خطوطنا الحمراء.

وختم بالقول : نحن مستعدون للتوصل الى اتفاق جيد وعاجل، في حال توفرت ارادة واقعية لدى هؤلاء.

روابط ذات صلة

عبد اللهيان: نسعى لاتفاق في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا.. تهديدات بتفجير مطار موسكو ومحطات المترو والقطار

بالفيديو.. آلاف العراقيين يتوافدون لمرقد الإمام الكاظم {ع} لإحياء ذكرى إستشهاده

حماس تدين بشدة تصريحات فرنسا بشأن القدس المحتلة

الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية في البحر الأسود

بالفيديو.. مظاهرات حول العالم منددة بالحرب الروسية على أوكرانيا

كوريا الشمالية: غطرسة واشنطن أشعلت الأزمة الأوكرانية