كوريا الشمالية: غطرسة واشنطن أشعلت الأزمة الأوكرانية

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة خارجية كوريا الشمالية أن "السبب الجذري للأزمة الأوكرانية يكمن في إرادة الولايات المتحدة وغطرستها، التي ظلت متمسكة بالعقوبات والضغط أحادي الجانب، وتسعى فقط إلى الهيمنة العالمية والتفوق العسكري، متجاهلة مطالب روسيا المشروعة باحترام أمنها".

ويعتبر هذا أول تعليق على الأزمة الأوكرانية لكوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لا يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".