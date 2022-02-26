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حماس تدين بشدة تصريحات فرنسا بشأن القدس المحتلة

حماس تدين بشدة تصريحات فرنسا بشأن القدس المحتلة
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، التي زعم فيها أن "القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي".

العالم - فلسطين

واعتبرت حماس -في بيان- تلك التصريحات انحيازا واضحا للاحتلال الصهيوني، وتبنيا لأجندته العنصرية وسياساته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أوضحت أن هذا التصريح ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأرضه المغتصبة، التي ترفضها وتدينها كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

وأفادت حماس بأن هذه التصريحات لا تتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي تشكل فرنسا أحد أركانه، كما أشارت إلى أن هذه التصريحات تعبر عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة الفرنسية، إذ تحرض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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