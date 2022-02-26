روسيا.. تهديدات بتفجير مطار موسكو ومحطات المترو والقطار

العالم - روسيا

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفستي"، أن اتصالاً مجهول المصدر هدد بزرع قنابل في محطات مترو الأنفاق في روسيا ومطار في موسكو.

وقالت الوكالة إن إن وزارة الطوارئ الروسية تعمل على التحقق من تقارير مجهولة بشأن خطر "تفخيخ" محطات سكك حديدية في العاصمة موسكو ومطارات فنوكوفو ومطارات شيريميتي إيفو.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقال بيان صادر عن وازرة الدفاع الروسية "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات.. تم تعليق الأعمال القتالية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.