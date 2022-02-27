واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع في أوكرانيا

العالم-الامريكيتان

أعلن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث الوضع حول أوكرانيا.

وقال المصدر: "تم إرسال الطلب وحسب الإجراءات سيعلن رئيس مجلس الأمن موعد الاجتماع".

واستخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعطّلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الليلة الماضية.

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن يوم الجمعة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتبرها "انتهاكا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.