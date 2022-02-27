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النخالة: الصهاينة يقفون وراء اطلاق النار على خضر عدنان

النخالة: الصهاينة يقفون وراء اطلاق النار على خضر عدنان
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة إطلاق النار على القائد خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الصهيونية.

العالم - فلسطين

و أكد القائد النخالة في تصريح مقتضب له مساء السبت أن الاعتداء على الشيخ خضر هو اعتداء على حركة الجهاد وعلى كل مجاهد فيها وسنتصرف بناء على ذلك.

من جانبها أصدرت كتيبة جنين مساء امس السبت بياناً أدانت فيه اطلاق النار الذي تعرض له الشيخ خضر عدنان في مدينة نابلس.

و طالبت كتيبة جنين في بيان صادر عنها بمحاسبة هذه الفئة الضالة و المأجورة حتى لا تتكرر تلك الأحداث.

وشددت الكتيبة على أنه لا أحد يستفاد من الاقتتال الداخلي سوى العدو الصهيوني الذي يعمل جاهدا لتحقيق ذلك.

يشار الى أن الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين خلال تواجده في مدينة نابلس.

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