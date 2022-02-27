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مقاومون فلسطينون يطلقون النار تجاه بؤرة 'أفيتار' الاستيطانية على جبل صبيح

مقاومون فلسطينون يطلقون النار تجاه بؤرة 'أفيتار' الاستيطانية على جبل صبيح
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية، مساء امس السبت، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وأوضحت المصادر، أن جيش الاحتلال استنفر قواته في المكان وقام بعمليات تمشيط في مكان عملية إطلاق النار، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير ذكره أنه تتعرض قوات الاحتلال المتمركزة على جبل صبيح قرب بؤرة "أفيتار" لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين رفضاً لتثبيت البؤرة الاستيطانية أعلى جبل صبيح.

وتصاعدت أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة خلال الفترة الأخيرة بالضفة، خاصةً بعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ومصادرتهم للأراضي في نابلس وجنين لصالح إقامة البؤر الاستيطانية للمستوطنين.

ويشهد جبل صبيح في بلدة بيتا مواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث وقع خلال هذه المواجهات مئات الإصابات وحوالي 9 شهداء منذ انطلاق المواجهات على جبل صبيح في بيتا.

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