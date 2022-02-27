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ترامب: الأحداث في أوكرانيا بيّنت أن بوتين أذكى من القيادة الأمريكية الغبية

ترامب: الأحداث في أوكرانيا بيّنت أن بوتين أذكى من القيادة الأمريكية الغبية
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت نفسه كقائد "ذكي" في الموقف مع أوكرانيا، أما القيادة الأمريكية الحالية فعلى العكس من ذلك، "غبية".

العالم - الأميركيتان

وأضاف ترامب في كلمة أمام مؤيديه: "المشكلة ليست فيما إذا كان بوتين ذكيا أم لا. إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء، وأغبياء للغاية".

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، الذي بثت كلمته قناة Newsmax، قرر بوتين شن عملية خاصة في أوكرانيا بعد أن شهد "انسحابا مثيرا للشفقة" للقوات الأمريكية من أفغانستان.

في الوقت نفسه، وصف ترامب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأنها "فظاعة ما كان يجب أن تحدث على الإطلاق".

صباح يوم الخميس 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، لمساعدة سكان دونباس.

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