أول تعليق أوكراني على العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا

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وقال "شكرا لأصدقائنا.. لالتزامهم بإخراج عدة بنوك روسية من نظام سويفت وتجميد أصول البنك المركزي لروسيا".

واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات يوم السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.

وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنه سيتم فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المصرفي العالمي.

وأشارت أورسولا فون دير لايين، إلى أن "الإجراءات ستمنع الأثرياء الروس من استخدام أموالهم داخل الأسواق المالية الأوروبية".

وأضافت أورسولا فون دير لايين، "سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته".

وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.