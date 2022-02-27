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شاهد.. مرتزقة العدوان يواصل تصعيده في الجبهات وجرائمه بحق المدنيين

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

يواصل العدوان السعودي ومرتزقته التصعيد على جبهات تعز الشرقية والغربية وسط انكسارات وزحوفات فاشلة لمرتزقته عكسها بقصف عشوائي على منازل المواطنين واحيائهم السكنية والتى تسببت بجرح الأطفال والنساء وأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

العالم - مراسلون

الجبهة الشرقية لمدينة تعز شهدت معارك وتصعيد جديد للعدوان على محيط القصر الجمهوري وأحياء صالة سقط على أثرها العشرات من مرتزقة العدوان الذي عكس هزائمه بقصف عشوائي بقذائف الهاون والمدفعية على مستشفى الوحدة للامومة والطفولة ومنازل المواطنين في وادي أمير ومنطقة الجملة والحرير تسببت في جرح الأطفال والنساء.

تصعيد العدوان على الجبهة الشرقية يتزامن مع تصعيده على الجبهة الغربية طوال الفترة الماضية من مناطق العنين والاحطوب بجبل حبشي وعلى أطراف مقبنة بتجاه حيس لتأمين تواجده في الساحل الغربي وباب المندب وبمعارك لم تحقق للعدوان غير الإفلاس والهزائم و القصف العشوائي على منازل وممتلكات المواطنين بقذائف المدفعية وغاراته الجوية.

وبين الحين والآخر يتجدد تصعيد العدوان في جبهات تعز لمحاولة التخفيف على انكسارته في جبهات مأرب والحدود وسط أوضاع إنسانية متفاقمة يعيشها المواطنون بويلات الحرب وتضيق حدة الحصار.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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