سفارة أوكرانيا في كيان الاحتلال تدعو المستوطنين للالتحاق الى جبهات القتال

العالم - الاحتلال

وكتبت السفارة في صفحتها “إذا كنتم على استعداد للدفاع عن السيادة الأوكرانية، من فضلك ابعث لنا برسالة”.

ووجهت السفارة منشورها للإسرائيليين ومن قالت أنهم مواطني جميع الدول الأخرى المتواجدين حاليًا في "إسرائيل"، بحسب ما ذكر موقع واللا العبري.

وتظاهر آلاف المستوطنين في العديد من المدن احتجاجًا على العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، معربين عن دعمهم للحكومة الاوكرانية.

وخرجت التظاهرة الرئيسية مساء (السبت) في مركز تل أبيب، وتجمع مئات المتظاهرين وبدأوا مسيرة نحو السفارة الروسية، حيث أقيمت وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي.

الى ذلك اعتبر رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليڤي في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ستيفانشوك سعى خلال المحادثة للترويج لقمة روسية أوكرانية في "إسرائيل".