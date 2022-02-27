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إيلون ماسك يفتح الوصول لنظام اتصالات الأقمار الإصطناعية "ستارلينك" في أوكرانيا مجانا

إيلون ماسك يفتح الوصول لنظام اتصالات الأقمار الإصطناعية
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه فتح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الإصطناعية العالمي "Starlink" في أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وأكد ماسك أنه يتم الآن توفير خدمات "Starlink" في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "hindustantimes".

يشار أن نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة "SpaceX" الأمريكية لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الميلياردير الأمريكي قد أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط المناطق النائية بالانترنت.

وتسمح الأقمار الإصطناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.

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