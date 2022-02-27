إيلون ماسك يفتح الوصول لنظام اتصالات الأقمار الإصطناعية "ستارلينك" في أوكرانيا مجانا

العالم - أوروبا

وأكد ماسك أنه يتم الآن توفير خدمات "Starlink" في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "hindustantimes".

يشار أن نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة "SpaceX" الأمريكية لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الميلياردير الأمريكي قد أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط المناطق النائية بالانترنت.

وتسمح الأقمار الإصطناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.