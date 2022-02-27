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بغداد.. نجاح خطة تأمين زيارة الكاظمية وفتح 10طرق جديدة

بغداد.. نجاح خطة تأمين زيارة الكاظمية وفتح 10طرق جديدة
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن لائحة جديدة بالطرق التي اعيد افتتاحها في بغداد مع قرب انتهاء مراسم زيارة الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي يوجه شكره وتقديره الى كافة صنوف القوات الامنية والقادة في عمليات بغداد ولمدراء مرور المحافظات و مديري مرور بغداد الكرخ والرصافة على نجاح الخطة الامنية والخدمية لزيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام و نود ان بين ادناه ابرز الطرق التي تم فتحها في بغداد :

1) المشتل الثاني باتجاه المشتل الأول باتجاه الجسر العنكبوتي بأتجاه سريع الدورة.

٢) ساحة النصر و ساحة ٧٧ و العبيدي.

٣) جسر ديالى باتجاه الطاقة باتجاه فلكة المعهد .

٤) شارع الشباب باتجاه ام الطبول باتجاه العلوة .

٥) ساحة ٥٥ و ٨٣ و واحد ايار.

٦) المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه عقبة باتجاه ساحة الفتح و البدالة قطع في الدوريات وتم رفع الصبات الكونكريتية.

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بغداد.. نجاح خطة تأمين زيارة الكاظمية وفتح 10طرق جديدة