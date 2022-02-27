بغداد.. نجاح خطة تأمين زيارة الكاظمية وفتح 10طرق جديدة

العالم-العراق
وذكرت المديرية في بيان، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي يوجه شكره وتقديره الى كافة صنوف القوات الامنية والقادة في عمليات بغداد ولمدراء مرور المحافظات و مديري مرور بغداد الكرخ والرصافة على نجاح الخطة الامنية والخدمية لزيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام و نود ان بين ادناه ابرز الطرق التي تم فتحها في بغداد :
1) المشتل الثاني باتجاه المشتل الأول باتجاه الجسر العنكبوتي بأتجاه سريع الدورة.
٢) ساحة النصر و ساحة ٧٧ و العبيدي.
٣) جسر ديالى باتجاه الطاقة باتجاه فلكة المعهد .
٤) شارع الشباب باتجاه ام الطبول باتجاه العلوة .
٥) ساحة ٥٥ و ٨٣ و واحد ايار.
٦) المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه عقبة باتجاه ساحة الفتح و البدالة قطع في الدوريات وتم رفع الصبات الكونكريتية.