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شاهد.. اهداف تأجيج الازمة الروسية الاوكرانية

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاستاذ في الاكاديمية الروسية محمود الافندي ان من يؤجج الحرب هما دولتين فقط امريكا وبريطانيا.

العالم – خاص بالعالم

واكد الاستاذ في الاكاديمية الروسية الى ان سبب تأجيج الازمة الاوكرانية هو توقيف النمو الاقتصادي لروسيا والنمو العسكري والهدف الاهم وقف تخض خط غاز الشمال 2.

واشار محمود الافندي الى ان هذا الخط له غاية سياسية اكثر مما هو ذو غاية اقتصادية لان روسيا تريد ان تسيطر على الغاز في اوروبا.

واوضح الاستاذ في الاكاديمية الروسية ان الهدف من تأجيج الازمة هو وقف النمو الاقتصادي الروسي من خلال العقوبات او ان يقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل الامريكي وتطويعها لاوكرانيا عسكريا.

وشدد محمود الافندي ان ما اشعل الحرب هو كلمة الرئيس الاوكراني زيلينسكي بانه يريد ان يصبح دولة نووية لان عندها ستستطيع ان تنتج ما يسمى بالقنبلة القذرة مما يهدد امن روسيا اذا كانت كييف تحت السيطرة الامريكية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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