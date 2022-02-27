أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد27 فبراير 2022

كيهان ..

يجب التحلي بالحذر من ألاعيب أمريكا.. عدم التوصل لإتفاق أفضل من إتفاق سيئ

ايران ..

إغلاق ملف إفتعال وفبركة الإتهامات شرط رئيسي لإبرام إتفاق في فيينا

اطلاعات..

حرب شوارع في العاصمة الأوكرانية كييف .. ومكرون يحذر من حرب طويلة بأوروبا

ابتكار..

العالم قد يواجه خطر إشتعال نيران حرب واسعة بإستمرار الإجتياح الروسي لأوكرانيا

جمهوري اسلامي

محافل إعلامية إقليمية تكشف عن دور سعودي في جريمة إغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات

سياست روز...

دخول منظومة بيروز المضادة للدروع لمجال الخدمة في القوات المسلحة

قدس...

تركيا تقول إنه ليس بإمكانها إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية

جام جم..

أوكرانيا تقف على حافة التقسيم, والقوات الروسية تقترب من السيطرة على كييف

جوان ...

بكين وواشنطن تؤكدان أن الحرب في أوكرانيا لن تترك بصمات سلبية على مفاوضات فيينا

آفتاب يزد..

وزير الخارجية العراقي يدعو الأمم المتحدة للقيام بدور أكبر لإعادة إعمار العراق

آرمان ملي..

زيادة إحتمال إيجاد وقف لإطلاق النار في الأزمة الأوكرانية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( آخر ضحايا نكوث الغرب بالوعود) .. الحرب الجارية في اوكرانيا قد تضع اوزارها قريبا باستسلام حكومة كييف او بسقوط اوكرانيا بشكل كامل (إن أوكرانيا تدفع ثمن ثقتها العمياء بالوعود الأمريكية والأوروبية بشأن الدفاع عنها في أية مواجهة مع روسيا) فالغرب وعد اوكرانيا بضمان امنها واستقرارها اذا ما تخلت عن قدراتها النووية والاستراتيجية واذا ما انتهجت سياسة معادية لروسيا.

وبالطبع امتثلت كييف لكل ما ارادته امريكا وحليفاتها بحلف الناتو واتخذت مواقف متصلبة بشان الازمة باقليم دونباس ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية بشرق اوكرانيا كما اعلنت عزمها على الانضمام لحلف الناتو رغم التحذيرات الروسية , وحدث ماحدث في نهاية المطاف وتفجر غضب روسيا وقررت وضع حد لما اعتبرته تهديدا لامنها القومي , وهنا تركت امريكا وكذلك حلف الناتو اوكرانيا وحيدة .

آرمان ملي ..

حول الازمة الاوكرانية ايضا كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها ( قضية أوروبا وأوكرانيا).. لسان حال اوروبا ازاء الازمة الاوكرانية اليوم يقول , ليس من المعقول ان نواجه الدمار من اجل اوكرانيا . نعم اوروبا هرمة وضعيفة كما ان امريكا ليست على ما يرام ابدا لتغامر بدخول مواجهة مع روسيا , وكل هذا صحيح , ولكن حتى لوكانت اوروبا في عز قدرتها وكذلك امريكا فانه من المستبعد تماما ان تنزلاقا في حرب عالمية ثالثة على خلفية الازمة الاوكرانية . ( إن إنتهاج القوى الغربية لسياسة تفادي المواجهة مع روسيا مع دفع أوكرانيا لخط المواجهة يستهدف توريط موسكو بمشاكل معقدة ) فالموضوع لن ينتهي بوضع الحرب الاوكرانية لاوزارها , فتبعات هذه الحرب ستقض مضاجع روسيا داخليا واوروبيا وحتى دوليا لسنوات طويلة هذا بغض النظر عن عن نتائج هذه الحرب وما تسببه من خسائر واهوال .

الى جانب ذلك روسيا بررت هذه الحرب لمنع انضمام اوكرانيا للناتو ولوقف توسع الناتو نحو الشرق , ولكن اعلان بلدان مثل السويد وفنلندا واخرى باوروبا الشرقية عن رغبتها بالانضمام للناتو بخضم الازمة الاوكرانية يعكس تبلور تحدي جديد لروسيا باوروبا.

اطلاعات..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يحمل عنوانا ( الحشد الشعبي يحذر من مخطط داعشي ) جاء فيه .. حذر الحشد الشعبي في العراق بان لديه معلومات عن مخطط داعشي لاستهداف المشاركين في مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام.

( الحشد الشعبي أوضح بأن المخطط الداعشي يتضمن القيام بتفجيرات إنتحارية بأحزمة ناسفة وسط جموع المشاركين بهذه المراسم) وشدد الحشد على تكثيف الاجراءات الامنية لضمان امن وسلامة الزوار المشاركين في هذه المراسم الدينية. هذا وقدرت اوساط رسمية عراقية عدد المشلركين بهذد المراسم بنحو عشرة ملايين شخص . على صعيد اخر اكد الحشد وجود معلومات حول تسلل مجموعات داعشية وباشراف امريكا من سوريا الى العراق .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( إعتراف على الطريقة السعودية ).. في الشهر المقبل ستدخل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن عامها الثامن , هذه الحرب التي تصور النظام السعودي انه سيحسمها خلال ايام او اسابيع لحد اقصى ما زالت مستمرة منذ السادس والعشرين من شهر مارس عام 2015. ( وزير الخارجية السعودي إعترف مؤخرا بأن هذه الحرب قد طالت أكثر من المتوقع بكثير ) وادعى بالطبع ان السعودية اضطرت لشن هذه الحرب دفاعا عن حكومة منصور هادي , لكن الذي لم يقله الوزير فيصل بن سرحان ال سعود هو ان المهام الرئاسية لمنصور هادي كانت قد انتهت منذ عام 2014 بالفعل , وان بقاءه في السلطة لم يكن قانونيا من الاساس . وعلى اية حال شكلت السعودية تحالفا لشن هذه الحرب الظالمة على اليمن وعلى الشعب اليمني المظلوم لتتسبب بايجاد اكبر مآساة انسانية في هذا القرن في العالم . ان تصريحات هذا الوزير السعودي تعني ببساطة اذعان بالفشل باليمن وتعكس ايضا حالة يأس واحباط البلاط السعودي من مضي الايام والاشهر والسنين من دون تحقيق اي انجاز ميداني واقعي في حرب باتت تنوء السعودية تحت وطأة تكاليفها الباهضة واحباطاتها المستمرة .

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقال لها متسائلة (ما الذي تبحث عنه أمريكا بالحدود العراقية السورية ).. كما هو معروف تقيم امريكا العديد من القواعد والمواقع العسكرية في مناطق الحدود العراقية السورية ومن بينها قاعدة التنف , ومثل هذه المناطق نفسها تشكل العمق الاستراتيجي لنشاطات الجماعات الارهابية وخاصة تنظيم داعش الارهابي . ( إن مناطق الحدود العراقية السورية شهدت في الآونة الأخيرة عمليات تسلل متزايدة لدواعش من سوريا للعراق) بالتنسيق مع القوات الامريكية نفسها الامر الذي طرح تساؤلات عن هدف واشنطن من وراء تسهيل اعادة تنظيم داعش لصفوفه وتسهيل تغلغله في للعراق مرة اخرى .

وهناك من يرى بأن هدف امريكا من وراء دعم اعادة الحياة لداعش هو محاولة فرض امر واقع في الداخل العراقي بأن بقاء قوات امريكية امر ضروري للتصدي لداعش الذي بدأ يستعيد قدراته . ان ابقاء امريكا قوات بسوريا يربتط بنهب النفط السورية وبتعزيز مخطط ايجاد كيانات غير خاضعة للسيادة الوطنية السورية , وهدف واشنطن بالعراق عبر استخدام داعش كاداة البقاء عسكريا وفرض هيمنة امريكا على المعادلات الداخلية .